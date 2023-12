'Amore' di Pippo Delbono in esclusiva toscana

Con la sua ultima opera "Amore", Pippo Delbono torna alla Città del Teatro di Cascina (PI) dopo una lunga assenza.

Lo spettacolo sarà in scena martedì 19 dicembre alle 21 in esclusiva toscana.



"Amore" per il regista ligure è un altro tentativo di portare dentro al teatro la vita, nominando questa parola, a lungo grande assente nei discorsi pubblici, sulle tracce del sentimento che ci definisce umani.



"Amore" è una ricerca sull’emozione più potente, quel vero e proprio ingranaggio che nell’organismo umano seleziona, sposta, frantuma e ricompone tutto ciò che vediamo, sentiamo, desideriamo. Uno stato dell’anima, attraversato in scena con l’energia coinvolgente di una musica che sa renderlo carnale: punto di partenza è il Portogallo con la sua cultura, le note sono quelle malinconiche del fado che da sempre materializzano la passione, insieme all’assenza, la distanza, la nostalgia.



“Questo spettacolo presenta una duplice visione dell’amore” racconta Pippo Delbono. «Da una parte – e sono i testi a prendere voce – ci mettiamo, tutti, alla ricerca di quell’amore, cercando di sfuggire alla paura che ci assale. In questo viaggio si cerca di evitarlo, questo amore, anche se ne riconosciamo costantemente l’urgenza; io lo ricerco, ma anche lo voglio, ed è proprio questo che fa paura. Ma il cammino – fatto di musiche, voci, immagini – riesce poi, forse, a portarci verso una riconciliazione, un momento di pace in cui quell’amore possa manifestarsi al di là di ogni singola paura».



La parola poetica, restituita dal registro caldo dell’artista attraverso il suo consueto, ipnotico, salmodiare al microfono, è di autori di lingua portoghese – Carlos Drummond de Andrade, Eugénio De Andrade, Daniel Damásio Ascensão Filipe, Sophia de Mello Breyner Andresen, Florbela Espanca – di Jacques Prévert e Rainer Maria Rilke.



"Amore" è una grande coproduzione internazionale, che coinvolge personalità artistiche di diverse discipline, come il celebre chitarrista e compositore Pedro Jóia, due volte Premio Carlos Paredes 2021, il cantante Miguel Ramos, uno dei più riconosciuti della nuova generazione del fado, l’angolana Aline Frazão, scrittrice, musicista e autrice nel 2020 della colonna sonora del film Aria Condizionata del regista Fradique (fra i più talentuosi del cinema contemporaneo africano), l’artista visiva portoghese Joana Villaverde e lo studioso Tiago Bartolomeu Costa.



Il progetto artistico è nato dall’amicizia fra Pippo Delbono e il produttore teatrale italiano Renzo Barsotti, da anni attivo in Portogallo, dal desiderio di realizzare insieme uno spettacolo su questo paese. Da qui l’inizio di un suggestivo viaggio attraverso paesaggi pittorici, lirici e sonori, fra geografia esterna – il Portogallo, ma anche l’Angola e Capo Verde – e riflessione autobiografica. Il ritmo è quello ora di una parata, ora di un tableau vivant, ora di una lenta processione, l’immagine è un quadro che muta nei colori, si scalda e si raffredda. A tenere insieme un montaggio emotivo mai del tutto pacificato è una grammatica scenica che alterna il pieno al vuoto, il canto alla musica, la voce viva al silenzio: una mappatura di emozioni che scava nell’animo dell’autore, dei suoi interpreti e dello stesso spettatore, chiamato a cercare sempre con gli occhi ciò che manca e che, inesorabilmente, tarda a manifestarsi.



Prevendita circuito Ticketone e presso il teatro.

La sera di spettacolo la biglietteria aprirà alle 20.00

Info 050.744400 – 3458212494

La Città del Teatro via Tosco Romagnola 656 Cascina (PI)



AMORE

Compagnia Pippo Delbono

uno spettacolo di Pippo Delbono

con Dolly Albertin, Gianluca Ballare?, Margherita Clemente, Pippo Delbono, Ilaria Distante, Aline Fraza?o, Mario Intruglio, Pedro Joia, Nelson Lariccia, Gianni Parenti, Miguel Ramos, Pepe Robledo, Grazia Spinella

musiche originali Pedro Jóia di autori vari

collaboratori artistici Joana Villaverde (scene), Elena Giampaoli (costumi), Orlando Bolognesi (luci), Tiago Bartolomeu Costa (consulenza letteraria)

suono Pietro Tirella

capo macchinista Enrico Zucchelli

responsabile di progetto in Portogallo Renzo Barsotti

responsabile di produzione e distribuzione Alessandra Vinanti

organizzazione in produzione Silvia Cassanelli

organizzazione Davide Martini

assistente di produzione Riccardo Porfido

direttore tecnico tournée Fabio Sajiz

personale tecnico in tournée Pietro Tirella (suono), Carola Tesolin (costumi), Orlando Bolognesi (luci), Enrico Zucchelli (scena)

assistente volontaria in Portogallo Susana Silverio

produttore esecutivo Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale

co-produttori associati São Luiz Teatro Municipal – Lisbona, Pirilampo Artes Lda, Câmara Municipal de Setúbal, Rota Clandestina, República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes (Portogallo), Fondazione Teatro Metastasio di Prato (Italia)

co-produttori Teatro Coliseo, Istituto Italiano di Cultura di Buenos Aires e ItaliaXXI – Buenos Aires (Argentina), Comédie de Genève (Svizzera), Théâtre de Liège (Belgio), Les 2 Scènes – Scène Nationale de Besançon (Francia), KVS Bruxelles (Belgio), Sibiu International Theatre Festival/Radu Stanca National Theater (Romania)

con il sostegno del Ministero della Cultura (Italia)

si ringraziano per la messa a disposizione dei costumi per le prove: São Luiz Teatro Municipal di Lisbona, Théâtre de Liège e la Compagnia Teatro O Bando

foto di Luca Del Pia, Estelle Valente – Teatro Sa?o Luiz





Biografia Pippo Delbono

Autore, attore e regista, Pippo Delbono nasce a Varazze nel 1959. Negli anni 80 fonda la Compagnia Pippo Delbono, dando vita a spettacoli che hanno segnato la storia del teatro contemporaneo. L’incontro con persone in situazioni di emarginazione e diversità determina una svolta nella sua ricerca. Nasce così Barboni (1997) che ottiene il Premio Speciale UBU «per una ricerca condotta tra arte e vita».

Da oltre vent’anni gli spettacoli realizzati con la sua Compagnia fra teatro, poesia, musica, cinema e danza (Il tempo degli assassini, La rabbia, Guerra, Esodo, Gente di plastica, Urlo, Il silenzio, Racconti di giugno, Questo buio feroce, La menzogna, Dopo la battaglia, Orchidee, Vangelo e La Gioia) sono stati presentati in prestigiosi teatri e festival di tutto il mondo: fra gli altri, Festival d’Avignon, Biennale di Venezia, Holland Festival di Amsterdam, Hong Kong Arts Festival, Festival de Otoño, Festival Grec di Barcellona, Theater Spektakel di Zurigo, Wiener Festwochen, Festival TransAmeriques di Montréal, Santiago a Mil a Santiago del Cile e il Modern Drama Valley di Shanghai.

Nel 2003 Delbono realizza il film Guerra (Mostra del Cinema di Venezia e Miglior film David di Donatello 2004); e a seguire, Grido (2006), La paura (Festival di Locarno 2009), Amore carne (68° Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 2011), Blue Sofa, Sangue (66° Festival di Locarno), La Visite-Versailles (2016) e Vangelo (2017).

Nella lirica ha firmato le regie: Studio per Obra Maestra (Lirico Sperimentale di Spoleto 2007), Don Giovanni di Mozart (Teatr Wielki di Poznan, Polonia 2014), Cavalleria rusticana e Madama Butterfly (San Carlo di Napoli 2012 e 2014), Passione secondo Giovanni (Massimo di Palermo 2017) e I pagliacci (Teatro di Roma 2018). Realizza con grandi musicisti i concerti Amore e carne (con Alexander Balanescu), Il sangue sull’Edipo di Sofocle (con Petra Magoni), Bestemmia d’amore (con Enzo Avitabile) e La notte (con Piero Corso).



