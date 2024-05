'Anatomia di un corto', focus sul cortometraggio al Cineclub Arsenale

Incontri e proiezioni al Cineclub Arsenale di Pisa nella giornata-evento Anatomia di un Corto, per esplorare gli aspetti linguistici, tecnici, produttivi e distributivi legati all’universo del cortometraggio. L’iniziativa a ingresso gratuito, in programma sabato 11 maggio a partire dalle 13, è realizzata in collaborazione da Arsenale e Alfea Cinematografica con il Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa.

Dopo un light lunch di benvenuto, i lavori saranno aperti dagli interventi istituzionali di Maurizio Ambrosini, docente di storia del cinema (Università di Pisa) e, in video, di Stefania Ippoliti, direttrice di Toscana Film Commission. Seguirà un panel dedicato ai laboratori dedicati al corto, con l’intervento di Francesco Andreotti, docente del laboratorio di ripresa (Università di Pisa), Sentiero Film Factory e Corte Tripoli Cinematografica. La giornata proseguirà con il workshop “Ideare, produrre e distribuire un corto”, a cura dello story editor Marco Compiani, con interventi del produttore Pietro Torcolini e del regista Alessandro Grande. Poi un incontro dedicato ai festival del corto, alla presenza dei direttori artistici di Toscana Filmmakers Festival, FiPiLi Horror Festival, TRAme Indipendenti, Universo Corto, Lucid Dream Festival, Pisa Robot Film Festival. L’evento si chiuderà con una rassegna di corti introdotti dall’incontro con gli autori.