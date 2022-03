Escursione all'Anello di San Giuliano Terme

L’itinerario escursionistico segue mulattiere storiche sino al Passo di Dante (215m), il famoso valico che in epoche antiche fungeva da collegamento tra le città di Pisa e Lucca. Qui un’effige che ritrae il poeta e riporta la frase dedicata al Monte Pisano "Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e ‘lupicini al monte per che i Pisan veder Lucca non ponno" (XXXIII Canto dell’Inferno) .

Il cammino prosegue su un caratteristico terreno carsico tra i bassi e profumati arbusti della macchia mediterranea. Una piccola deviazione su strada bianca ci permetterà di raggiungere il Centro Visite Monte Castellare per la meritata pausa pranzo. Il percorso riprende in direzione della Villa Bosniaski, localmente conosciuta come Casa del Polacco. Costruita alla fine dell’800, l’edificio ormai in rovina conserva un immortale fascino, grazie anche alla cornice naturale e dal bellissimo affaccio sulla pianura pisana.

Dalla Villa faremo rientro a San Giuliano Terme percorrendo un sentiero tra macchia e uliveti che costeggiano le cave di marmo.



Difficoltà: ( E ) itinerario escursionistico privo di difficoltà tecniche (facile)

Sviluppo percorso: ad anello

Dislivello massimo: 250 m circa

Lunghezza: circa 6 Km

Tempo di percorrenza: circa 2h ore e 30 minuti (di cammino escluse le soste)

Ritrovo: Ore 10:00 Bagni di Pisa (Largo Shelley, San Giuliano Terme) rientro previsto intorno alle 15:00

Info: Guida GAE Francesca Origlia cell. 339 6836352

iscrizioni: online obbigatoria

Contributo minimo consigliato: 14,00 € (comprendente accompagnamento con guida GAE) min 7 – max 25 persone.



Occorrente: Consigliamo di indossare scarponcelli da trekking o scarpe da trail running, e abbigliamento comodi. In un unico zainetto si prega di portare acqua e uno snack, pranzo al sacco, mascherina chirurgica e gel igienizzante.