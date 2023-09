Anima Mundi, concerto in Camposanto

Alla cultura germanica e a uno dei suoi frutti più alti, il Lied rendono omaggio martedì 19 in Camposanto il soprano Martina Welschenbach, il baritono Benjamin Appl e il pianista James Baillieu, impegnati in pagine preziosissime di Robert Schumann e di sua moglie Clara, di Gustav Mahler e di Richard Strauss.

Martina Welschenbach, dopo gli studi alla Hochschule für Musik di Stoccarda continua la sua formazione musicale alla Guildhall School of Music & Drama e al Royal College of Music di Londra. Lavora per quattro anni nella compagnia di canto dell’Opera di Zurigo e successivamente alla Deutsche Oper di Berlino, dove debutta diversi ruoli mozartiani. Interpreta inoltre diverse opere di Wagner. In ambito sinfonico-vocale ha cantato, tra le altre, la Nona di Beethoven, la Quarta di Mahler.

Benjamin Appl inizia a cantare, giovanissimo, nel celebre coro di voci bianche della Cattedrale di Ratisbona e prosegue gli studi alla Hochschule für Musik und Theater di Monaco di Baviera e poi alla Guildhall School of Music & Drama di Londra. Allievo del grande Dietrich Fischer-Dieskau, è premiato dalla rivista Gramophone come giovane artista dell’anno, per poi essere prescelto dalla BBC per il suo programma "New Generation Artist". Si dedica con passione alla musica liederistica, di cui è eccellente interprete.

Tra i cameristi più interessanti della sua generazione, James Baillieu ha studiato all’Università di Città del Capo e alla Royal Academy of Music di Londra con Michael Dussek, Malcolm Martineau e Kathryn Stott. "Musicista di classe ineguagliabile" ha vinto diversi concorsi, tiene concerti in tutto il mondo, nelle più prestigiose sale da concerto, spesso proponendo cicli monografici di sua ideazione.

Il pubblico di Anima Mundi avrà la possibilità di sostenere, attraverso libere offerte, alcuni progetti di solidarietà e assistenza sul territorio. L’iniziativa è promossa dall’Arcidiocesi di Pisa-Caritas Diocesana. Il progetto collegato a questa serata è Misericordia tua, una casa a "dimensione familiare" nella quale vengono accolte persone ex detenute e/o detenuti ammessi a misure alternative che abbiano intrapreso e desiderino portare a compimento un percorso di recupero della propria dignità. Aiutati da educatori, volontari e da una comunità religiosa, possono

Organizzato come sempre dall’Opera della Primaziale Pisana, con il contributo della Fondazione Pisa e il patrocinio del Comune di Pisa, Anima Mundi torna per la ventiduesima volta a riempire di grande musica la Cattedrale e il Camposanto di Pisa.