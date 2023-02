In occasione del Carnevale il Museo della Grafica (Comune di Pisa, Università di Pisa) organizza un'attività per famiglie ispirata alla mostra in corso "Lorenzo Possenti. 24 sguardi non umani".



Animali al Museo

Attività per famiglie



SABATO 18 FEBBRAIO – ORE 16:00

Età consigliata: 6-12 anni



Appuntamento al Museo per trascorrere un pomeriggio in compagnia degli animali rappresentati da Lorenzo Possenti ed esposti nella mostra "Lorenzo Possenti. 24 sguardi non umani".



Costo: 6 € – Partecipazione su prenotazione fino a esaurimento dei posti disponibili

Prenotazioni all’indirizzo e-mail: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it

Scadenza prenotazioni: venerdì 17 febbraio, ore 13:00



È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata dell’attività



Per maggiori informazioni: educazione.museodellagrafica@sma.unipi.it – Telefono: 050 2216059/70