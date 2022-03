‘Animali da bar’ di Carrozzeria Orfeo al Teatro Nuovo Pisa-Binario Vivo

C’era una metropoli, dentro la metropoli un quartiere, e dentro al quartiere un bar abitato da sei animali notturni. ‘Animali da bar’ di Carrozzeria Orfeo fa tappa al Teatro Nuovo Pisa-Binario Vivo domenica 27 marzo alle ore 21.

A firmare la regia dello spettacolo, vincitore del Premio Hystrio Twister 2016, Alessandro Tedeschi, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti; drammaturgia di Gabriele Di Luca. Sul palco Beatrice Schiros, Gabriele Di Luca, Massimiliano Setti, Pier Luigi Pasino, Paolo Li Volsi.



Cinici, disillusi e perdenti “animali” notturni si ritrovano intorno al bancone di un bar dove intrecciano le loro esistenze in un crescendo di episodi grotteschi e dall’ironia amara. Al centro della scena, la barista ucraina – interpretata in modo eccellente da Beatrice Schiros –. Una donna che nella vita ha incassato solo sconfitte e che dietro il bancone, da estranea diventa man a mano confidente dei pittoreschi avventori, assorbendo e rilanciando gli umori che la circondano. Dal vecchio malato, misantropo e razzista che si e? ritirato a vita privata nel suo appartamento all’imprenditore ipocondriaco che gestisce un’azienda di pompe funebri per animali di piccola taglia. Un buddista inetto che, mentre lotta per la liberazione del Tibet, a casa subisce violenze domestiche dalla moglie, uno zoppo bipolare che deruba le case dei morti il giorno del loro funerale e infine uno scrittore alcolizzato costretto dal proprio editore a scrivere un romanzo sulla grande guerra. Sei ‘animali da bar’ illusi perdenti che provano a combattere, aggrappati ai loro piccoli, squallidi sogni e ad una speranza che resiste nonostante tutte le avversità.

BIGLIETTI

Intero 15 euro; convenzionati 13 euro; minorenni e universitari 10 euro

Al botteghino a partire da un’ora dall’inizio dello spettacolo

PREVENDITE https://www. ciaotickets.com/biglietti/ animali-da-bar-pisa

INFO E PRENOTAZIONI 3923233535; teatronuovo. binariovivo@gmail.com