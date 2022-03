Animali da record: visita guidata animata e interattiva

Una visita animata e interattiva nel cuore del Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa, a Calci. I protagonisti sono gli animali da record, veri e propri campioni che potrebbero facilmente cimentarsi in molte discipline sportive delle nostre olimpiadi. Per loro però questa capacità non è raggiunta per sport o divertimento, ma per necessità. In questa occasione si potrà scoprire come si sono evoluti per sfuggire ai predatori, catturare le prede o procacciarsi il cibo, sopravvivere alle stagioni avverse o migrare in territori con clima favorevole. Come? Osservando il loro scheletro, la forma del loro corpo e la posizione dei loro occhi perché tutti questi aspetti hanno un significato. Insomma, un’occasione speciale per capire ancora di più quanto la natura sia davvero meravigliosa ed incredibile. La visita è adatta a tutte le età.

Prenotazione obbligatoria. Info e prenotazioni (anche su WhatsApp): Silvia Asciamprener 333 6602747

Foto: pagina Facebook del Museo di Storia Naturale