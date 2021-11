'Anime Pop' alla Casa di Lungofiume di Cascina

Anime pop in scena alla Casa di Lungofiume di Cascina. È in programma per domenica 14 novembre il percorso in loop della Compagnia Minimal di Angela Ameli, Marco Gistri e Aurora Pacchi, dedicato ai personaggi più celebri della Divina Commedia. Dante è fonte di riflessione e ispirazione universale, senza tempo. Vista la grande richiesta di partecipazione sono previsti due spettacoli, alle ore 18 e alle ore 21.

La passione, la rabbia, l’amore e la disperazione saranno raccontate attraverso brani tratti dai canti, testi moderni e canzoni pop. Parole e voci antiche che parlano di modernità, in un continuo rimando tra musica e recitazione.

Battiato, De André, Caparezza, sono alcuni degli autori che condurranno gli spettatori alla scoperta delle storie di Ulisse, Paolo e Francesca, Ugolino, Filippo Argenti, in un viaggio tra le anime dannate traghettate da Caronte, tra le voci di Pia de’ Tolomei e Beatrice.

La Casa di Lungofiume ringrazia Scart (progetto del Gruppo Hera) per l'allestimento della parte scenografica di Anime Pop con la magnifica scultura dedicata al sommo poeta.

Ingresso: € 10

Prenotazione obbligatoria (cell. 339 8269696)

GREEN PASS obbligatorio