24 quadri in bianco e nero e grandi sculture iridescenti di animali selvatici sono i lavori dell' artista Lorenzo Possenti in mostra dal 16 dicembre alla galleria Concept River sul Lungarno Mediceo 9 a Pisa.



Inchiostro nero su cartone svedese e resina e acrilico danno forma a queste 'Anime selvatiche' che emozionano il visitatore per bellezza e significato perché è innegabile che queste anime, se guardiamo bene le troviamo anche nelle profondità di noi stessi.



Lorenzo Possenti vive e lavora a Montemagno, Calci (PI), da oltre 25 lavora come scultore naturalistico per i musei scientifici di tutto il mondo.