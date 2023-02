Letteratura e musica, a Pisa doppio appuntamento con la cultura anni '80

Anni '80 protagonisti nella giornata di sabato 18 febbraio a Pisa grazie ad alcuni protagonisti del periodo in cui esplose il fenomeno della musica da vedere e artisti come Madonna, Depeche Mode, Spandau Ballet e tanti altri diventarono star mondiali proprio grazie ai video clip. Con la musica si affermò anche una cultura, una moda e un preciso stile che per un decennio formarono un'intera generazione, la cosiddetta "generazione X", di ragazzi e ragazze.

Il programma della giornata, organizzato dall'assessorato alla cultura del Comune di Pisa, prevede la presentazione del libro "Videomusic. I nostri anni ‘80" (sala delle Baleari, Palazzo Gambacorti, ore 11.00), di Clive Griffiths, meglio conosciuto alla generazione di Videomusic semplicemente come "Clive" o "Kleever", con la presenza dell'assessore alla cultura, Pierpaolo Magnani, di Rick Hutton e dello stilista Emilio Cavallini. La presentazione sarà un mix di parole, musica e immagini, arricchiti da aneddoti, retroscena e risvolti raccontati dall'autore e accompagnati da immagini che ritraggono i protagonisti musicali e non degli anni Ottanta e da un tappeto musicale con oltre 60 canzoni. Nel pomeriggio, a partire dalle 16 fino alla mezzanotte, spettacolo di musica da vedere e ballare in piazza XX Settembre, con dj Clive e dj Johnny Parker, in collaborazione con Radio Mitology 70-80.

Il libro "Videomusic. I Nostri Anni ‘80" (Eclettica Edizioni) Il primo libro sulla prima televisione musicale italiana. Rivivere gli Anni '80 senza rimpianti, ma ricordando che erano anni felici. Perché c'erano la Lira italiana, un paninaro dietro ogni angolo e tutte volevano sposare Simon Le Bon. E perché furono gli anni di Videomusic. Frammenti di una vita vissuta all'insegna della musica visiva, in una decade musicata dai Depeche Mode, dagli Spandau Ballet, da Madonna, dagli Europe e da George Michael, dall'Heavy Metal alla musica dark. Capelli cotonati, cassette registrate e computer di casa. Un commovente percorso guidato da un iconico protagonista della prima televisione musicale, insieme ai suoi compagni di viaggio, Luca Carboni, Alex Britti, Righeira, Marco Baldini, Mixo, Ligabue, Gazebo, Emilio Cavallini, Linus, Savage, Maurizio Solieri, Andrea Pazienza, Alex Peroni, Nicola Savino, poeti, look-artist, fotografi, registi e la squadra di Videomusic. Con centinaia di immagini e documenti inediti.

L'autore Clive Malcolm Griffiths è stato protagonista della prima generazione dell'emittente musicale, con trasmissioni come "Heavy con Kleever", "Telemontepecora", "Crazy Time", "Hot Line". Successivamente si è dedicato alla diffusione della lingua inglese attraverso i testi delle canzoni, su Radio Deejay e Radio Monte Carlo con "Speak Easy". Clive è anche autore di libri didattici e audiolibri su usi specifici della lingua inglese.