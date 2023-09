Anteprima Fiat 600 a Pisa

Giovedì 28 settembre la concessionaria Giustiauto presenterà in anteprima esclusiva la nuova Fiat 600. L'evento si svolgerà nello show room di Pisa Ospedaletto. La vettura sarà visibile dalle ore 11.00 con presentazioni private su appuntamento fino alle 17.00. Dalle ore 18.30 prenderà il via il cocktail party con performance musicali e artistiche fino ad arrivare al Reveal di Fiat 600. Dalle 21.00 la carovana ripartirà da Pisa per far tappa in un'altra città italiana.