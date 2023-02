Anteprima film 'Romantiche' con la presenza dell'attrice e regista Pilar Fogliati

Pilar Fogliati e Giovanni Veronesi incontreranno il pubblico presente in sala in occasione del tour di anteprime del film ROMANTICHE che toccherà moltissime città italiane.

Appuntamento il 2 febbraio, alle ore 21,30, al Cinema Multisala Odeon.

Il film segna il debutto alla regia di Pilar Fogliati che lo ha anche scritto, insieme a Giovanni Veronesi e Giovanni Nasta, e interpretato.

Romantiche è il ritratto affettuoso e ironico di quattro giovani donne molto diverse tra loro che, con le loro insicurezze, paure e desideri, cercano di farsi largo nel mondo. Ognuna di loro è la protagonista di un episodio: Eugenia Praticò, l’aspirante sceneggiatrice fuggita da Palermo per inseguire il successo, purché sia di nicchia; Uvetta Budini di Raso, l’aristocratica, bella e addormentata nel centro storico, che debutta nel mondo del lavoro; Michela Trezza che sta per sposarsi e ama la sua vita di provincia a Guidonia; Tazia De Tiberis, la bulletta di Roma nord che vuole avere tutto sotto controllo, anche i desideri del suo fidanzato.

Nel cast anche Barbora Bobulova, Levante, Diane Fleri, Giovanni Toscano, Ibrahim Keshk, Emanuele Propizio, Giovanni Anzaldo, Rodolfo Laganà, Edoardo Purgatori. *

Le musiche originali sono firmate da Levante.

Prodotto da Fabrizio Donvito, Benedetto Habib, Marco Cohen, Daniel Campos Pavoncelli, Romantiche è una produzione Indiana Production e Vision Distribution in collaborazione con Sky, Prime Video, OGI Film.

Il film uscirà nelle sale dal 23 febbraio distribuito da Vision Distribution.





Conduce, nel 2019, insieme ad Achille Lauro, Extra Factor, e, a febbraio 2020, e? la protagonista femminile della commedia romantica Mai scherzare con le stelle in onda su Rai 1. Nel 2021 e? protagonista del podcast fictional comico Sbagliata e della fiction Rai diretta da Riccardo Donna, Cuori. Nella primavera del 2022 e? al cinema con il nuovo film di Riccardo Milani, Corro da te e a dicembre dello stesso anno debutta come protagonista su Netflix nella serie diretta da Davide Mardegan e Clemente De Muro, Odio Il Natale.