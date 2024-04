Dall'11 aprile al 5 giugno 2024 si terrà il nuovo ciclo di incontri dedicati all'archeologia "Incontri di Archeologia. Scavi e ricognizioni dell'Università di Pisa in Italia e all'estero", organizzato dalla Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici dell’Università di Pisa, in collaborazione con la GIARA Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium dell’Università di Pisa e con il Corso di Laurea Magistrale in Archeologia del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere.



Primo incontro - Antichità classiche dall'Etruria alla Frigia

11 aprile 2024, ore 16:00 | Gipsoteca di Arte Antica e Antiquarium

piazza San Paolo all'Orto, 20 - Pisa



Intervengono i docenti dell'Università di Pisa, Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere:

- Anna Anguissola, Tra l'Anfiteatro e Via dell'Abbondanza: il progetto PRAEDIA a Pompei/ Ricerche nelle necropoli ellenistiche e romane a Hierapolis di Frigia;

- Lisa Rosselli, Una nuova necropoli etrusca a Volterra: lavori in corso

- Simonetta Menchelli, Processi di "romanizzazione" nel Piceno meridionale



Modera l'incontro Sara Pizzimenti



Informazioni e contatti:

anna.anguissola@unipi.it - sara.pizzimenti@unipi.it - salvatore.vitale@unipi.it



I prossimi incontri:



Secondo incontro - Preistorie e Protostorie del Mediterraneo e del Vicino Oriente Antico

10 maggio 2024, ore 16:00 | Palazzo Ricci, Aula 81

Via Collegio Ricci, 10 - Pisa



Terzo incontro - Archeologie del visibile e dell'invisibile dalla preistoria ai nostri giorni



Piazza San Paolo all'Orto, 20 - Pisa