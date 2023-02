Brick Egypt

????? ?????

Sabato 25 febbraio

16:00

Via De Amicis, 36, San Miniato basso



Dopo il grande successo della rocca di San Miniato realizzata con i #lego, i mattoncini più famosi al mondo tornano a #SanMiniato a tema ?????? ??????, per l'anniversario della decifrazione della ????? ?? ???????

Anche il Museo della Scrittura vuole onorare questa importantissima ricorrenza storica con un evento interamente dedicato all'Antico Egitto.

Potrete scegliere quale attività svolgere tra:

- ammirare la bellissima piramide in mattoncini Lego®

- laboratorio sul papiro e sui geroglifici con un vero egittologo

- laboratorio di costruzione con i mattoncini più famosi al mondo

- ...altrimenti farle tutte, perché scegliere!

Venite a trovarci per scoprire i misteri e le meraviglie dell'antico Egitto, divertendovi a costruire e a scrivere con amici e genitori.



Evento in collaborazione con OrangeTeam LUG

????? 5 ???? ? ????????????, ???????? ??? ?????? ??????????????