Antifona Festival a Villa Medicea Ammiraglio

Lunedì 12 luglio talk di apertura con esibizione musicale di giovani talenti e ospite d’onore ad Arena Metato a pochi chilometri da Pisa

Il via lunedì 12 luglio con una esibizione di giovani talenti ed un ospite speciale Finalmente ci siamo! La prima serata di Antifona Festival 2021 si terrà lunedì 12 luglio prossimo alle ore 21.30 presso Villa Medicea Ammiraglio in Via Cavour 35 ad Arena Metato (San Giuliano Terme) a pochi chilometri da Pisa. Saranno i musicisti Enrico Cerretti e Carlo Franceschi ad occuparsi della Direzione Artistica di questo festival che ha l'ambizione di crescere in fretta ed offrire proposte musicali di tutti i generi dalla musica da camera all'elettronica, passando per il jazz, la lirica ed il folklore sudamaericano. Un grazie particolare va agli enti patrocinatori: Provincia di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Comune di Pisa, Comune di Vecchiano e Comune di Calci. Partners dell'Associazione I Cavalieri per il primo evento saranno la neonata Associazione Teatrika guidata dal suo presidente Alessandro Ciardelli e l'Associazione Radio Il Falco Club che si occuperà della sicurezza e sorveglianza. Infine fra gli sponsor un particolare grazie ad Unicoop Firenze che offrirà un brindisi a tutti i presenti. Ogni evento del Festival sarà preceduto da una breve performance di un musicista giovane e promettente con l'obiettivo di arricchire il territorio di proposte artistiche nuove alla ricerca di creare sinergie tra diverse entità già attive nel territorio per potenziali progetti futuri. Dopo l'apertura a Villa Ammiraglio, grande attesa venerdì 27 agosto per l'anteprima di StereoComics (cover dei cartoni anni '80) esibizione musicale in Piazza Pasolini a Vecchiano, poi due serate jazz a Calci il 6 settembre per il Certosa Festival e quella successiva a Pontasserchio al teatro Rossini in occasione del Settembre Sangiulianese. Assolutamente da non mancare l'appuntamento Astor 100...Piazzola, musica classica il 10 settembre nell'accogliente cornice del Giardino Scotto di Pisa, unico evento a pagamento. Nelle altre occasioni la partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione tramite e mail indicando nome e cognome di ogni partecipante e lasciando un numero di telefono di contatto.



Prenotazioni e info : associcavalieri@gmail.com cellulare Enrico 347 8108582.



Prima serata di ANTIFONA FESTIVAL - 12 Luglio ore 21.30

Talk di Apertura con Ospite d'Onore ed Esibizione di Giovani Talenti

Enrico Cerretti e Carlo Franceschi sono i direttori artistici di questo Festival di Musica Jazz e Classica, due affermati musicisti pisani con background diversi ma legati da una visione comune di voler offrire proposte musicali ambiziose e anticonformiste



ECCO LA SCALETTA LUNEDI 12 LUGLIO 2021

Ore 21.30 Apertura Evento

Ore 21.45 Esibizione

• Filippo Nuti (clarinetto solo) Gaetano Donizetti - Studio Primo

• Gabriele Ghelardi (sax soprano) Leonard Chen - Hallelujah

• Niccolò Corsaro (viola sola) Paul Hindemith sonata per viola Op.25 Sehr Iangsam

• Asia Pardi (voce) Kodaline - All I want

• Silvia Andreoli (flauto solo) G. Ph. Telemann - Fantasia n.1

Ore 22.15 Presentazione Ospite d'Onore: Paolo Benedettini

Ore 22.30 Duetto di Alessandro Ciardelli e Martina Giorgetti - Summertime

Ore 23.00 Brindisi



