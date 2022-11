Appuntamento natalizio del 2022 con il mercatino Antiqua a San Giuliano Terme, domenica 4 dicembre in largo Shelley, via XX Settembre, via Italia, viale Boboli.



Nel capoluogo di San Giuliano Terme saranno presenti numerosi espositori con la loro simpatia e la loro interessante mercanzia, dall’antiquariato all’hobbismo, collezionismo, artigianato e anche riciclo, dalle 9.00 alle 17.00.



Ancora una volta in aumento il numero di espositori, arrivati a 103, probabilmente il più elevato di sempre. Notevole soddisfazione per la crescita della manifestazione dopo le traversie del Covid, cosa che ha permesso di superare i livelli di 3 anni fa, è stata espressa dalla vicesindaca Lucia Scatena e dal presidente della Pro Loco, Enzo Pannilunghi.



In questa occasione sarà ospite un nutrito e qualificato gruppo di pittori, che andranno a creare una importante sinergia con il tradizionale mercatino. Meteo permettendo, nella naturale "galleria" di viale Boboli esporranno le loro pregevoli opere.



In questa speciale occasione l’associazione Pro Loco di San Giuliano Terme proporrà una piacevole giornata per gli amanti della bellezza. Dal mobile, al soprammobile, dalle porcellane agli oggetti di altri tempi, dalla numismatica ai libri, dal capo firmato alla cristalleria, una kermesse di forme e colori e arte.



Per informazioni, associazione Pro loco di San Giuliano Terme: 3936779665 e proloco@comune.sangiulianoterme.pisa.it.