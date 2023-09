Antiqua a San Giuliano Terme

Domenica 1 ottobre si tiene il mercatino 'Antiqua' di San Giuliano Terme. Come da tradizione, saranno presenti operatori dell’antiquariato, del collezionismo, dell’hobbismo e del riuso. Tutti gli espositori saranno ospitati nel centro di San Giuliano Terme, da via XX Settembre, largo Shelley e via Italia, fino a viale Boboli.



Sulla scorta della buona partecipazione nelle edizioni precedenti, saranno presenti numerosi pittori con le loro opere. È la novità di quest’anno: il mercatino è affiancato da una 'galleria' dedicata alla pittura che si va sempre più ampliando.



I visitatori pertanto troveranno ancora più occasioni per vedere e acquistare cose belle e la possibilità di passare la domenica nel capoluogo del comune termale e nei suoi scorci di verde.



Per informazioni, associazione Pro loco di San Giuliano Terme: 3936779665 e proloco@comune.sangiulianoterme.pisa.it.



In foto il dipinto di Mario Bencini