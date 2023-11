Appuntamento natalizio del 2023 con il mercatino Antiqua a San Giuliano Terme, domenica 3 dicembre in largo Shelley, via XX Settembre, via Italia, viale Boboli. Nel capoluogo di San Giuliano Terme saranno presenti numerosi espositori con la loro simpatia e la loro interessante mercanzia, dall’antiquariato all’hobbismo, collezionismo, artigianato e anche riuso, dalle 9.00 alle 17.00.

Tanti espositori e la ormai consueta partecipazione di numerosi e qualificati pittori che andranno a creare una importante sinergia con tradizionale mercatino. Con il supporto di ottime previsioni del tempo, nella naturale ‘galleria’ di viale Boboli esporranno le loro pregevoli opere. In questa speciale occasione l’associazione Pro Loco di San Giuliano Terme proporrà una piacevole giornata per gli amanti della bellezza. Dal mobile, al soprammobile, dalle porcellane agli oggetti di altri tempi, dalla numismatica ai libri, dal capo firmato alla cristalleria, una kermesse di forme colori ed arte.





proloco@comune.sangiulianoterme.pisa.it.