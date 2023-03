Antiqua a San Giuliano Terme

Domenica 5 marzo prosegue la stagione 2023 del mercatino Antiqua di San Giuliano Terme. Come da tradizione, saranno presenti operatori dell’antiquariato, del collezionismo, dell’hobbismo e del riciclo. Tutti gli espositori saranno ospitati nel centro di San Giuliano Terme da via XX Settembre, largo Shelley, via Italia, viale Boboli.



Sulla scia della buona partecipazione di febbraio, saranno presenti numerosi pittori con le loro opere. Si tratta della novità di quest’anno: il mercatino è affiancato da una 'galleria' dedicata alla pittura che si va sempre più ampliando. I visitatori, pertanto, troveranno ancora più occasioni per vedere e acquistare cose belle e la possibilità di passare la domenica nel capoluogo di San Giuliano Terme e nei suoi scorci di verde.



Per informazioni: associazione Pro loco di San Giuliano Terme: 3936779665 e proloco@comune.sangiulianoterme.pisa.it.