Antiqua a San Giuliano Terme

Antiqua, il tradizionale mercato di oggetti di antiquariato, hobbismo e artigianato, dà appuntamento a domenica 3 aprile, per la seconda data del 2022 nel cuore della frazione capoluogo di San Giuliano Terme. Saranno quasi ottanta i banchetti pronti a posizionarsi in piazza Italia e in largo Shelley per questa seconda edizione della ripartenza, peraltro la prima dalla fine dello stato d'emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19. Organizzata dall'associazione Pro Loco di San Giuliano Terme con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, Antiqua si svolgerà ininterrottamente dalle 9 alle 18.