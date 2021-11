Mercatini, laboratori per bimbi e l'albero di Natale di Bagni Crea: torna Antiqua a San Giuliano Terme e si veste a festa. L'appuntamento con l'ormai tradizionale mercato di oggetti di antiquariato, hobbismo e artigianato è per domenica 5 dicembre dalle 9 alle 18 nel capoluogo del comune termale. Sono oltre ottanta i banchetti pronti a posizionarsi in piazza Italia e in largo Shelley, dove saranno organizzati anche laboratori creativi per bimbi e ragazzi. Organizzata dall'associazione Pro Loco di San Giuliano Terme in collaborazione con Bagni Crea e con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, l'edizione di dicembre sarà arricchita dalla presenza del classico albero di Natale in largo Shelley, che sarà una sorpresa.