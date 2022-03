Indirizzo non disponibile

Domenica 6 marzo torna Antiqua a San Giuliano Terme, il primo appuntamento del 2022 con l'ormai tradizionale mercato di oggetti di antiquariato, hobbismo e artigianato. Sono oltre settanta i banchetti pronti a posizionarsi in piazza Italia e in largo Shelley nella frazione capoluogo per questa edizione della ripartenza. Organizzata dall'associazione Pro Loco di San Giuliano Terme con il patrocinio del Comune di San Giuliano Terme, Antiqua si svolgerà dalle 9 alle 18.