Antonella Boralevi al Pisa Scotto Festival

Martedì 7 giugno, alle ore 18, sarà ospite del 'Pisa Scotto Festival' la scrittrice Antonella Boralevi, autrice di romanzi, racconti, sceneggiature, saggi, collaboratrice della Stampa e Huffington Post. Presenterà il suo ultimo romanzo Magnifica creatura, che insieme al precedente Con Tutto il sole che c’è, uscito nel 2021, ha creato una saga di grande successo, tradotta in Germania, Francia, Giappone, Russia.

Un romanzo che parla al cuore. Due vite intrecciate, tra amori che non finiscono e desideri irresistibili, in un paese che ricomincia a sognare. Quando arriva una seconda occasione, siamo pronti a riconoscerla? Ogni tempesta porta con sé una seconda possibilità, il momento di scoprire la magnifica creatura che è nascosta in ognuno di noi e chiede solo di essere ascoltata. A moderare l’incontro sarà la giornalista Francesca Petrucci, coordinatrice della comunicazione e degli eventi letterari del Festival.

Si ricorda che l’ingresso è gratuito, ma i posti sono limitati, si raccomanda la prenotazione, entro le 23,30 del 6 giugno. I posti rimasti liberi dieci minuti prima dell’inizio dell’evento verranno riassegnati. L’ingresso agli eventi sarà consentito anche senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Info e prenotazioni: www.teatrodipisa.pi.it