'I concerti nella Repubblica', a Ponsacco arriva Antonella Ruggiero

Ultimo appuntamento con la rassegna 'I Concerti nella Repubblica - Estate 2023'. Lunedì 31 luglio alle 21.30 il palco di Piazza Valli a Ponsacco ospiterà una delle voci più incredibili del panorama musicale italiano: Antonella Ruggiero, che si esibirà in SacrArmonia. Con lei Valentino Corvino al violino, che torna a Ponsacco dopo l'esibizione dello scorso anno insieme a Morgan, e Roberto Olzer al pianoforte.

"Sacrarmonia Live [il viaggio]" è il titolo del primo CD/DVD di Antonella Ruggiero del 2004. Il lavoro viene distribuito sotto forma di cofanetto contenente DVD+CD. Il DVD comprende le suggestive e bellissime immagini del concerto di Antonella e Arkè Quartet, tenutosi in piazza Santo Stefano a Bologna, il 13 luglio 2003. Una piazza gremita per il concerto che ha reso possibile la registrazione del primo DVD ufficiale di Antonella Ruggiero. Il repertorio di questo concerto è una sorta di antologia musicale degli ultimi anni di lavoro di Antonella Ruggiero: brani tratti dal repertorio sacro (già pubblicati nel lavoro in studio: Luna Crescente) e brani tratti dalla tradizione sacra e popolare di tutto il mondo. Inoltre troviamo brani del repertorio di Antonella ("corale cantico" e "il canto dellamore") già presenti nel suo primo disco, Libera. Il disco viene chiuso da un pezzo famosissimo della tradizione cubana "Guantanamera".

Il lavoro è stato presentato con un concerto speciale, tenutosi il 4 giugno 2004 nella città di New York nell'ambito del Brooklyn International Film Festival pressoil Brooklyn Museum.

Il concerto del 31 luglio a Ponsacco chiude la terza stagione dei Concerti nella Repubblica, la rassegna che ha visto alternarsi sui palchi cittadini grandi nomi del teatro, della musica e dello spettacolo.

Info

Info: info@iconcertinellarepubblica. it

Biglietti: https://oooh.events/evento/ icnr-antonella-ruggiero- sacrarmonia-biglietti