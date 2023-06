Apericena al tramonto alle dune di Tirrenia

Visita all’oasi WWF delle Dune di Tirrenia e tramonto sul mare: ecco che cosa propone Fiab Pisa per venerdì 9 giugno. Ritrovo in largo Uliano Martini alle 17.30 e partenza in bici per il litorale: la visita guidata all’Oasi WWF è prevista per le 19. L’oasi protegge le ultime dune del litorale pisano, altrove fortemente alterate dagli stabilimenti balneari: alte fino a 12 metri, le dune di Tirrenia presentano un rigoglioso sviluppo della macchia mediterranea e del bosco retrodunale. Alla fine della visita (costo 3€ per un massimo di 18 partecipanti), ci si sposterà al bagno Maestrale, antistante le dune, per un’apericena (costo 20€ tutto compreso). Il rientro sarà in notturna, con partenza dal mare dopo il tramonto. Il percorso a/r è di 35 km circa, interamente su ciclabile.



La gita è riservata ai soci FIAB, è possibile tesserarsi prima online, o alla partenza. Per partecipare è necessario iscriversi entro mercoledì 7 Maggio ore 20, compilando l'apposito modulo. E’ necessario inoltre presentarsi alla partenza con bici in buono stato, luci anteriori e posteriori funzionanti, gilet rifrangenti, camera d’aria di scorta o kit di riparazione. Per la visita all'oasi sono consigliati scarpe chiuse, pantaloni lunghi e provvista di acqua. Per info: leonora@fiabpisa.it, silvia@fiabpisa.it