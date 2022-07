Capannoli: debutta '56033', l'aperishow festival in piazza della Repubblica il 3 agosto

Da quel 1 agosto 2017 in cui è stata inaugurata, la nuova piazza della Repubblica, trasformata in anfiteatro naturale oltreché adibita a parcheggio, ogni anno in agosto (esclusi gli anni di stop Covid) è stata lo scenario di spettacoli musicali e teatrali. Il prossimo 3 agosto, a partire dalle 20.30, debutta '56033', aperishow festival. Un'idea nata da Alessio Mattolini, direttore artistico e già ideatore della Compagnia Bohemians, ed immediatamente accolta dall'amministrazione comunale, che fin dall'inizio ha voluto valorizzare la location prescelta. Una serata all'insegna del buon cibo e dello spettacolo.

A partire dalle 20.30 i partecipanti potranno cenare e successivamente godersi due momenti di spettacolo: The Brothers in Law e Rock in Movie. The Brothers in Law, due musicisti con un repertorio folky, swing, bossanova con chicche brasiliane e costellati da brani originali sempre nel rispetto delle sonorità che li contraddistinguono, accompagneranno il momento dell’aperishow. Alle 21.30 Rock in Movie, una band professionista, in un’emozionante live show, renderà tributo ai più grandi brani rock che sono stati colonna sonora dei più celebri film, accompagnati dai vari spezzoni dei film proiettati nel grande schermo. Una bella e innovativa serata nell’anfiteatro di piazza della Repubblica; il tutto con la grande partecipazione di Omar B, presentatore di successo dalle origini capannolesi, che torna sul palco nel suo paese d’origine dopo questi anni di stop. I ringraziamenti dell'amministrazione e degli organizzatori vanno agli sponsor Conad Capannoli e Minihospital Sandro Pertini di Capannoli. Le prenotazioni sono già aperte su www.associazioneadarte.it o telefonicamente allo 050 7620072.