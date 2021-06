AperitiVino pisano sulla terrazza del Royal Victoria Hotel

Nel giorno di San Ranieri, l'AperitiVino a tema del Giovedì sulla terrazza del Royal Victoria Hotel non poteva che essere...l'AperitiVino Pisano! Pisa e la sua provincia saranno le protagoniste della serata, in un viaggio reso ancora più entusiasmante dalla presenza di alcune chicche selezionate da "Il Nomade di Vino".

In questa serata speciale il vino protagonista sarà lo Spumante Rosé di Villa Saletta. Una bollicina celebre e pluripremiata, prodotta dalla nota cantina di Palaia, nonché un'etichetta che rappresenta in pieno le potenzialità di un territorio da secoli vocato alla viticoltura. La cantina sarà presente all'evento, per illustrare la sua interessante realtà e la bollicina rosata che accompagnerà i partecipanti durante la serata. A completare l'evento ci sarà l'esposizione delle opere di Horvac, giovane promettente artista pisano, presente alla serata con la sua arte contemporanea ed i suoi doodles.

Costo della serata: €25

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 388 8894672 (Cristian) oppure via email a info@ilnomadedivino.com

