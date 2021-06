Aperitivino pugliese sulla terrazza del Royal Victoria Hotel

I vini pugliesi saranno i protagonisti di questo AperitiVino, che come ogni giovedì estivo si terrà in quell’esclusivo e tranquillo angolo nel centro città che è la Terrazza del Royal Victoria Hotel.

Un serata organizzata dal team de Il Nomade di Vino, che giovedì 1 luglio ci accompagnerà dunque alla scoperta di alcuni tra i più caratteristici vini della Puglia, rappresentanti di una tradizione che merita di essere conosciuta.



La serata vedrà protagoniste le seguenti etichette:



Verdeca 431 (Verdeca) – Cantine Ionis

IlMorantino (Negroamaro) – La Pruina

Dieci Anni (Negroamaro) – Feudi di Guagnano



Tre vini che parlano di sole, di terra e di vento, di vitigni che crescono tra due mari, lo Ionio e l’Adriatico, e che da loro traggono le caratteristiche che li contraddistinguono.

Le etichette in degustazione saranno accompagnate da alcune preparazioni gastronomiche fresche.



L’appuntamento è fissato per le 19.30 presso la terrazza del Royal Victoria.

Costo della serata: €25

Posti limitati

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 388 8894672 (Cristian) oppure via email a info@ilnomadedivino.com

