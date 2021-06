AperitiVino in rosa sulla terrazza del Royal Victoria Hotel

Giovedì 15 Luglio la terrazza del Royal Victoria Hotel si "tingerà" di rosa. Per la rassegna 'The Wine Terrace', organizzata da Il Nomade di Vino, è la volta dell'AperitiVino in Rosa, un viaggio lungo il nostro meraviglioso stivale alla scoperta di tre vini rosati di prim'ordine, provenienti rispettivamente dal nord, dal centro e dal sud Italia.

Saranno infatti presenti:

- 'Rosato dell'Arco' di Cantine Balbiano, da Andezeno (Torino);

- 'Rosè' di Villa Saletta, da Palaia (Pisa);

- 'Arusa' di Vigna Nica, da Barcellona Pozzo di Gotto (Messina).

Sarà dunque una serata piacevole alla scoperta di un vino tipicamente estivo, che grazie alle mani sapienti di chi lo produce, riesce ad esprimere profumi e sapori che incantano ed affascinano, indipendentemente dalla stagione.

I vini saranno accompagnati da alcune preparazioni studiate ad-hoc per esaltarli: Cous Cous Estivo, Insalatina di ceci con Pomodorini e Olive, Spiedini di Grana e Uva, Yogurt Greco con Salsa di Lamponi.



Gallery



Prenotazione obbligatoria al 388 8894672 (Cristian) oppure via email a info@ilnomadedivino.comSi prega di comunicare eventuali intolleranze alimentari/allergie

