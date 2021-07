AperitiVino vegano sulla terrazza del Royal Victoria a Pisa

Giovedì 29 luglio insieme ai ragazzi de 'Il Nomade di Vino' si andrà alla scoperta dei vini vegani - cosa sono e come vengono prodotti - anche attraverso abbinamenti con preparazioni che prevedono materie prime sane e naturali. Attraverso tre etichette si approfondirà la conoscenza di altrettante aziende interessanti e virtuose che si contraddistinguono per la loro sensibilità.

Ecco le cantine ed i vini vegani in degustazione durante la serata:

- Ciù Ciù Soc. Agricola (Marche), con "Evoè" da uva Passerina

- Principe Corsini (Toscana), con "Venusio" da uva Sangiovese

- Feudi di Guagnano (Puglia), con "Vegamaro" da uva Negroamaro

Un vino bianco, un rosato ed un rosso che testimoniano quanto i vini vegan possano essere interessanti e come anche gli abbinamenti vino-cibo vegani possano essere piacevoli e possano aprire le porte di un nuovo modo di vivere ed intendere il vino ed il cibo. I tre vini saranno accompagnati da un gustoso menu tutto vegano: Lasagnette al pesto e zucchine, Sformatino di Patate e Funghi al Profumo di Timo, Insalatina di anguria, cetrioli, olive e menta, Praline al Cacao e Cocco.

Prenotazione obbligatoria al 388 8894672 (Cristian) oppure via email a info@ilnomadedivino.com

Gallery

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...