Alla Stazione Leopolda torna l'Aperitivo del Cigno

Torna alla Stazione Leopolda di Pisa l’Aperitivo del Cigno, l’evento annuale organizzato da Legambiente Pisa, allo scopo di far incontrare soci e amici vecchi e nuovi. L’appuntamento è per venerdì 20 maggio alle 17.

L’evento si aprirà con un dibattito pubblico sul tema 'Cosa è la Tassonomia Europea? Quali sono le conseguenze di avere gas e nucleare tra le fonti rinnovabili?', in cui interverranno due esperti del settore: Ichrak Bouchmim, coordinatrice per l’ufficio Economia Civile del progetto ACE (Alliance for Clean and Inclusive Finance) e Massimo Serafini, ex deputato e storico protagonista della discussione parlamentare discussione sulle scelte energetiche del paese, promotore del primo referendum antinucleare e tra i fondatori del quotidiano Il Manifesto.

Segue alle 19 apericena e mostra fotografica in cui saranno esposti i migliori scatti del concorso fotografico a tema 'Attiva il Cambiamento'.

Dalle 21 musica dal vivo con Giulia Carli e Michele Lai.