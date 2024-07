Aperitivo con firmacopie insieme a Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone per l'uscita di 'La regina dei sentieri'

Firmacopie con aperitivo insieme a Marco Malvaldi e Samantha Bruzzone per l'uscita del nuovo giallo, La Regina dei sentieri, Sellerio

Appuntamento martedì 16 luglio in Libreria a partire dalle ore 18:00

Il libro:

Serena Martini e Corinna Stelea, nuove protagoniste del giallo italiano nate dalla fusione del punto di vista maschile e quello femminile della rodata coppia letteraria composta da Marco

Malvaldi e Samantha Bruzzone, anche coppia nella vita. Di nuovo assieme a duettare in una indagine tra i vigneti e le uve rosse della Maremma toscana.

«Anche questo è un noir, tradizionale, ironico e logico, toscano nella verve e in qualche

espressione dialettale. L’umorismo “malvaldesco” resta il marchio di fabbrica». Miriam Massone, TUTTOLIBRI - LA STAMPA





