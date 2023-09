Aperitivo di scrittura terapeutica - 'Scrivere senza giudicare'

Il 20 settembre inizia il ciclo degli 'Aperitivi di scrittura terapeutica' curati e diretti dalla psicologa Silvia Cipolli. Dieci incontri mensili in cui poter approfondire e sperimentare i benefici di questo tipo di scrittura, sorseggiando un ottimo aperitivo in compagnia.

Ad inaugurare questo percorso sarà l'incontro del 20 Settembre dedicato all'argomento 'Scrivere senza giudicare'.



SCRIVERE SENZA GIUDICARE

Il primo incontro che ci porta verso una scrittura non giudicante, “terapeutica” per come la intendo io. Non si tratta tanto di usare la scrittura per interpretare o scavare dentro di sè ma per lasciar andare dandosi la possibilità di scoprire dentro di noi qualcosa di nuovo. Si tratta principalmente di stare bene scrivendo, di divertirsi e appassionarsi allo scrivere per sé.

In questo primo incontro faremo un esercizio semplicissimo che io chiamo “poesia lista” e che ho trovato anche, in forma molto molto simile, in un libro di Rupi Kaur (il che mi ha fatto sentire molto bene!)

Silvia Cipolli



CHE COS'E' LA SCRITTURA TERAPEUTICA?

La scrittura terapeutica è una scrittura senza pretese, con l’unica regola di provare a non giudicarsi. E’ uno spazio intimo in cui sperimentare la propria creatività, esplorare le proprie emozioni, lasciar andare e divertirsi. Il foglio bianco è uno spazio di cura e di gioco in cui esplorarsi in modo nuovo e provare a raccontarsi con la fantasia.

Prenditi un tempo che unisca la pausa dell’aperitivo alla pratica della scrittura, un tempo solo per te, senza obiettivi, per condividere, lasciar andare, accogliere, allenare la creatività. Non serve saper scrivere bene ma pensare alla scrittura come uno strumento per stare bene.



SILVIA CIPOLLI



"La scrittura è la mia compagna di vita, ha parlato per le quando io non sapevo farlo. In ogni cosa che penso e organizzo lei c’è, è uno strumento prezioso nella mia cassetta degli attrezzi, conduce alle risorse e alla bellezza anche quando sembrerebbe impossibile."