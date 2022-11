Un aperitivo per conoscere Don Pasquale al Teatro Verdi

Sarà Don Pasquale, opera buffa in tre atti con la musica di Gaetano Donizetti, il secondo titolo in scena al Teatro Verdi nell’ambito della Stagione Lirica 2022/23, venerdì 2 dicembre alle ore 20.30 e domenica 4 dicembre alle ore 15.30. In attesa delle recite, sabato 26 novembre alle ore 11.30 nel Foyer del Teatro, avrà luogo la presentazione-aperitivo dell’opera. Coordina l’incontro il direttore artistico Cristian Carrara, intervengono il regista Gianni Marras e il direttore Carmine Pinto.

L’opera è incentrata sulla figura del vecchio avaro e prepotente Don Pasquale che, preso dalla smania amorosa, crede di poter arrestare lo scorrere del tempo sposando Norina, una giovane vedova molto graziosa e vivace già sentimentalmente impegnata con suo nipote. Sarà un piano ingegnoso, posto in atto dall’astuto dottor Malatesta a fargli toccare con mano come non sia il caso, alla sua età, di imbarcarsi in liaisons nuziali fuori tempo massimo. Ingresso libero, con aperitivo finale offerto dalla Fondazione Teatro di Pisa.