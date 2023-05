Aperitivo & english conversation

Questa non è la solita lezione di inglese!

Gli insegnanti di Wall Street English Pontedera organizzeranno a VIVO! due ore di giochi a squadre, quiz e conversazione guidata a tema musica tutto rigorosamente IN INGLESE!



Un'occasione per praticare la lingua divertendosi in compagnia di altri partecipanti e di un buon aperitivo.



La partecipazione è gratuita e aperta a tutti, indipendentemente dal livello di conoscenza della lingua.