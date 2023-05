Aperitivo in armocromia

Da VIVO! ritorna l'Armocromia!

Ti capita mai di indossare un capo che ti piace tantissimo, guardarti allo specchio e pensare "C'è qualcosa che non va. Mi sbatte, non mi valorizza" e non capire perché?

Hai sentito parlare di Armocromia e ogni giorni ti interroghi su quale sia la tua palette? Allora questo è l'evento giusto per te!





Valeria condurrà una lezione introduttiva sull'armocromia, per scoprire che cos'è, come si svolge una consulenza, come si definisce una stagione di appartenenza, le caratteristiche dei colori delle Stagioni e come valorizzarsi al meglio. Una giornata all'insegna dei colori e della bellezza.