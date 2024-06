Aperitivo in giardino a Villa Roncioni

La 'freschezza' dell’aperitivo e la 'tradizione' delle veglie di un tempo: tornano per il terzo anno le AperiVeglie promosse dalla Pro Loco di Ripafratta, all’insegna del relax e dello stare insieme, in ambienti unici e suggestivi.



Si inizia sabato 22 giugno, dalle 19:00, in una location esclusiva: il giardino della stupenda Villa Roncioni a Pugnano, grazie alla collaborazione con la Fondazione Cerratelli. E anche la musica sarà d’eccezione: a esibirsi, il grande Francesco Bottai.



Saranno presenti anche lo stand gastronomico, che servirà taglieri con assaggi e stuzzichini (a 10€), e uno con la birra artigianale. Si consiglia di prenotare il tagliere in anticipo (senza prenotazione, non è possibile garantire la disponibilità).

Per prenotare il tagliere e per altre informazioni: www.ripafratta.it/aperiveglie



Per chi vuole semplicemente venire a bere una birra e ascoltare la musica, non serve invece alcuna prenotazione.



Sarà anche possibile, alle 19.00, visitare la mostra "100 Volte Puccini", allestita dalla Fondazione Cerratelli nelle stanze di Villa Roncioni.



Per informazioni scrivere una mail a info@ripafratta.it oppure un whatsapp al 3398358584.