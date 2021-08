Aperitivo letterario con Elisa Cordovani: poesia e arte contro la violenza sulle donne

Le associazioni 'Nati per scrivere' e 'Movimento Shalom' e la Proloco di San Miniato organizzano, per giovedì 2 settembre 2021, alle 18:30, allo Chalet a San Miniato, un aperitivo letterario con la scrittrice Elisa Cordovani, che presenterà 'Un gioco che non sono io', silloge poetica illustrata da Alice Walczer Baldinazzo (NPS Edizioni). Il libro rappresenta un originale connubio artistico per combattere la violenza di genere, tematica attuale nella nostra società, un progetto congiunto dell’associazione Nati per scrivere e del Magazine L’Ordinario.

'Un gioco che non sono io' è una raccolta di poesie contro la violenza sulle donne. Una presa di posizione, per ricordare la fragilità delle donne, vittime o carnefici dei loro chiaroscuri e di quelli degli altri. Un invito a comprendere di quale 'gioco', psicologico e fisico, si può essere succubi. E a tirarsene fuori. A dire NO, scegliendo l’amore per se stessi e per gli altri.



La presentazione si terrà alla presenza dell’autrice Elisa Cordovani e del direttore editoriale di NPS Edizioni (marchio editoriale dell’associazione “Nati per scrivere”,) Alessio Del Debbio. Un evento informale e stimolante per gustare un cocktail in compagnia, scoprendo un’autrice del territorio.

