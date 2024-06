Aperitivo e musica a San Casciano

Il Comitato Paesano ha organizzato una serata speciale di aperitivo e musica che si terrà venerdì 28 giugno 2024 presso la Piazza della Pieve di San Casciano.



In collaborazione con la Filarmonica Municipale "G. Puccini" di S. Anna di Cascina, l'evento unisce buona musica, compagnia e sostegno alla comunità.



Programma della Serata:

Ore 19.30 - Apericena (€10 a persona)

Con deliziosi aperitivi accompagnati da buon cibo, in un’atmosfera accogliente e festosa.



Ore 21.30 - Concerto Filarmonica (Piazza della Chiesa)

Con le melodie della Filarmonica Municipale "G. Puccini" che si esibirà in un concerto indimenticabile sulla splendida piazza di San Casciano.



Durante la serata, sarà presentata l'edizione 2024 della Fiera di San Casciano. Il ricavato dell’evento sarà destinato al finanziamento dei progetti del Comitato Paesano, contribuendo così al miglioramento e allo sviluppo della comunità.



