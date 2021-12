Aperitivo in samba

ll 2 dicembre il Brasile ha festeggiato la Giornata Nazionale del Samba. Un genere musicale, uno stile di danza che ha le sue radici nel sentimento popolare e in particolare nella popolazione di origine africana. E’ quindi con grande piacere che l'Associazione Encontro, dopo aver commemorato la Giornata della Coscienza Nera con la festa dello scorso 20 novembre, celebra il Samba con un concerto che, domenica 5 dicembre, vedrà protagoniste sul palco del Circolo Arci Caracol la Roda do Samba do Encontro e la Roda Spaziale di Firenze. Quando si parla di samba bisogna distinguere due forme musicali affini ma differenti su alcuni aspetti: il Samba di Roda del Recôncavo Baiano e il Samba di Rio de Janeiro. Il primo è nato in quella regione dello stato di Bahia in cui maggiormente si è insediata e sviluppata la cultura africana, con il candomblé e con tutti i ritmi che hanno la loro origine nell'Africa Occidentale, in particolare in Angola e in Congo, gli stati da dove provenivano i neri che dal XVI secolo vennero portati con la forza e schiavizzati in Brasile dall'impero portoghese. Il secondo nasce sotto la forte influenza degli afrobrasiliani immigrati proprio dallo stato di Bahia verso Rio de Janeiro ed è il samba dei morros, le colline intorno alla città carioca dove la popolazione più povera si stabiliva. Tante le differenze di stili e sottogeneri che riflettono la grande varietà dell'universo musicale brasiliano, di cui si avrà un assaggio grazie all'incontro tra i musicisti delle due Rodas de Samba più animate della Toscana.

Prenotazione al numero 3383812342 (Pietro). Tessera Arci e Green Pass obbligatori

