'AperiVeglia' in giardino a Ripafratta

Tornano le AperiVeglie promosse dalla Pro Loco di Ripafratta: gli eventi tra aperitivo e "veglie" della tradizione, per stare insieme, gustare del buon cibo e ascoltare della buona musica sotto le stelle.



Venerdì 12 luglio alle ore 20 le AperiVeglie tornano dove sono nate: nel giardino "Antonio Grassotti" di Villa Danielli Stefanini a Ripafratta.



E per mangiare, una novità: ottima pasta fritta espressa, servita in un tagliere con affettati e formaggi (disponibile anche versione vegetariana). Il tagliere costa 10€ e va prenotato su https://ripafratta.it/aperiveglie (senza prenotazione, non possiamo garantire che troverete disponibilità).



Come sempre, poi grande musica: stavolta tutta virata sul blues, con Filippo Antonini, Marco Ramacciotti, Mauro Briganti, Michele Biondi e Roberto Martinozzi. Nell'occasione sarà anche presentato il libro "Quelli che il blues..." di Marco Ramacciotti.



Sarà presente anche lo stand della birra artigianale di Solo Artigianale, e ci sarà la possibilità di gustare anche i bomboloni caldi della tradizione (i "frati") appena sfornati. Chi vuole venire a bere una birra, ascoltare la musica o mangiare un frate non necessita di prenotazione (richiesta solo per il tagliere), e l'accesso è libero.



Come sempre, tutti gli incassi saranno utilizzati per sostenere le attività dell'associazione, come la manutenzione del giardino e dei locali della Villa.



Per ogni ulteriore informazione: info@ripafratta.it o whatsapp al 339 835 8584.