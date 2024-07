'AperiVeglia' a Villa Roncioni di Pugnano

La 'freschezza' dell'aperitivo e la 'tradizione' delle veglie di un tempo, il tutto condito da musica dal vivo. Le AperiVeglie sono il format promosso dalla Pro Loco di Ripafratta: eventi semplici all'insegna del relax e dello stare insieme, per riunire la comunità, farla conoscere, farla ritrovare.



Per l'ultimo appuntamento del 2024 si torna a Villa Roncioni, esclusiva location nel borgo di Pugnano. Appuntamento giovedì 25 luglio alle 20:00: ad esibirsi, la band '71JPM'.



All'AperiVeglia sarà pissibile trovare del buon cibo (i nostri taglieri di stuzzichini) e lo stand della birra artigianale di 'Solo Artigianale'. Il tagliere è disponibile anche per vegetariani e comprende 1/2 lt acqua al costo di 10,00 € e va prenotato: senza prenotazione non possiamo garantire la disponibilità.

Per prenotare il tagliere: www.ripafratta.it/aperiveglie



Per venire a bere una birra artigianale, mangiare un dolce o prendersi un caffè ascoltando della buona musica live, invece, non serve prenotazione!



Gallery

Per informazioni: www.ripafratta.it/aperiveglie oppure scrivi una mail a info@ripafratta.it o un whatsapp al 3398358584.