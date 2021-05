Aperivigna con vini naturali biologici

Alla Fattoria San Vito di Calci, tutti i venerdì alle ore 18.00 viene servito un aperitivo particolare che comprende la degustazione di 4 vini naturali biologici abbinati a bruschette con olio extravergine di oliva bio, pomodoro e basilico e salse varie, al costo di 15€ a persona.

L'Aperivigna non è solo un aperitivo ma una degustazione vera e propria, servita al tavolo dal vignaiolo mentre vi racconta il lavoro in vigna, in cantina e la cura del vino.



Le degustazioni si tengono all'aperto, nel giardino della cantina, con posti molto limitati.

La prenotazione anticipata è obbligatoria.

Per altri giorni e orari consultare il sito della Fattoria San Vito.

Possibilità di degustazioni con passeggiata in vigna e tagliere di formaggi bio.

E' possibile organizzare degustazioni private per gruppi di almeno 6 persone.