Apertura Cappella di Santo Stefano in Sardina a Bientina

Sabato 25 e domenica 26 settembre e poi il quarto week end di ogni mese, in concomitanza con il mercatino dell'antiquariato di Bientina, riapre al pubblico dalle 15.00 alle 17.00, la Cappella di Santo Stefano in Sardina con ingresso libero e gratuito.

La chiesetta, edificata intorno all'XI secolo per volere dei canonici lateranensi di Nicosia, presso Calci, è rimasta per molto tempo in mano a privati nel degrado fino al 2018 quando, per volere dell'Amministrazione Comunale e dell'Architetto e Assessore Christian Ristori, è stata riportata allo splendore permettendone così la riapertura. I lavori di restauro, durati tre anni, hanno permesso di riportare alla luce gli antichi colori della chiesetta che per anni erano rimasti nascosti e il locale interno decorato finemente in stucco con le sue opere.

I visitatori potranno ammirare infatti la pala d'altare dipinta nel 1767 da Gaetano Maria Franchi, pittore pisano del XVIII secolo, ritraente il beato Arcangelo Canetoli restaurata da Maria Teresa Leotta e l’antico inginocchiatoio riportato al suo splendore grazie al sapiente lavoro di Edo Bacchereti.