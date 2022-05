Apertura mensile della Cappella Sant'Agata con doppio concerto

Continua l’attività dell’Associazione Culturale Il Mosaico presso la Cappella Sant’Agata e il suo giardino: sabato 28 maggio, in occasione dell’apertura mensile con orario 15.30-19.30, viene organizzata una doppia festa, con musiche medievali e rinascimentali al pomeriggio e concerto mariano dopo cena. Inizia alle 17 l’Ars Maxima Ensemble, un gruppo formato da dilettanti e professionisti, accomunati dalla passione per la musica corale, soprattutto medievale e rinascimentale. Ne è fondatrice Fernanda Piccini, cantante e insegnante di sicura esperienza. I visitatori saranno catturati e divertiti con un repertorio che spazia dal Medioevo al Rinascimento e contagiati dalla gioia e l'entusiasmo profusi dai componenti del gruppo. Dopo cena alle 21.15 è la volta del Vox Umana Ensemble diretto da Massimo Gelichi con l’evento musicale Mother of God, armonie antiche e moderne, con brani di Arcadelt, Britten, Busto, Des Prez, Fagertun, Frisina, Kodaly, Part, Tavener eseguiti a conclusione del mese mariano.

Gli eventi si svolgeranno in un clima informale: gli organizzatori consigliano vivamente agli interessati di portarsi da casa seggioline da campeggio, plaid e cuscini per accomodarsi e rilassarsi sul prato. Ingresso libero, con raccolta offerte pro emergenza Ucraina. Dopo l’inaugurazione, avvenuta lo scorso 5 febbraio, al termine di un lungo restauro, l’Associazione Culturale Il Mosaico si era sin da subito resa disponibile a garantire l’apertura della cappella di Sant’Agata di proprietà comunale. E così da marzo tra Associazione e Comune è nata una collaborazione che garantisce l’apertura a visitatori e turisti di Sant’Agata ogni ultimo sabato del mese, oltre a ospitare un ciclo di seminari mensili curati da Don Maurizio Gronchi sul tema 'Che cos’è la verità', con l’obiettivo di stimolare una riflessione a più voci sul tema della verità, da diversi punti di vista, con il concorso attivo di giovani studiosi e professionisti di varie discipline. Le precedenti aperture, nel corso delle quali sono state organizzati intrattenimenti, hanno visto una buona partecipazione di pubblico. Il calendario completo delle varie iniziative è di volta in volta comunicato sugli organi di stampa e sui social. Per info contattare il 3389912240 o scrivere a ricbusc@tiscali.it .