Dante e la Divina Commedia raccontati dai rifiuti: per Pasqua rimane aperta la mostra 'Scart' al Palazzo Senza Tempo di Peccioli

Rimarrà aperta in via straordinaria anche per le festività pasquali e i ponti di primavera la mostra dedicata a Dante Alighieri al Palazzo Senza Tempo di Peccioli, borgo medievale sulle prime colline della Val d’Era. Una mostra speciale, in cui l’omaggio al Sommo Poeta è firmato da Scart, il progetto artistico del Gruppo Hera, che dagli scarti ricava opere d’arte, contribuendo alla diffusione di una cultura di recupero e riuso della materia.

Visitando la mostra, voluta dal Comune di Peccioli, in collaborazione con Belvedere Spa (società di gestione dell’impianto di trattamento e smaltimento rifiuti di Peccioli) sarà possibile toccare con mano 12 opere realizzate dagli studenti delle Accademie di Belle Arti di Ravenna, Firenze e Carrara ispirate alla Divina Commedia. Prendendo spunto dalle incisioni di Gustave Doré, artista dell’Ottocento francese che raggiunse la notorietà proprio per le sue illustrazioni della Commedia, le tre Accademie hanno realizzato 6 pannelli di grandi dimensioni (180x250 cm) raffiguranti alcuni momenti tratti dalle tre cantiche dell’Inferno, del Purgatorio e del Paradiso. La mostra comprende anche 6 grandi sculture della testa di Dante ispirate alla statua di Enrico Pazzi in piazza Santa Croce a Firenze, tre delle quali sono state realizzate anche da alcuni ragazzi della Comunità di recupero di San Patrignano, nel loro laboratorio di Waste Art. Denominatore comune di tutti gli elaborati esposti è l’utilizzo da parte dei giovani artisti di materiali di recupero che nell’officina Scart - allestita presso gli impianti di Pisa e Castelfranco di Sotto di Herambiente - acquistano una dimensione estetica del tutto originale, capace rilanciare il grande messaggio del riuso.