Palazzo blu, orario lungo nel weekend di Pasqua per la mostra 'Keith Haring'

Non solo la proroga fino a lunedì 18 aprile, giorno di Pasquetta. Per l'intero weekend di Pasqua (sabato 16, domenica 17 e lunedì 18) la mostra ‘Keith Haring” a Palazzo Blu di Pisa sarà aperta dalle ore 9.00 alle ore 21.00.

La decisione, visto l’andamento straordinario dell’esposizione - visitata già da oltre 90 mila visitatori - è stata presa congiuntamente dagli organizzatori - Fondazione Pisa, MondoMostre e Palazzo Blu - in accordo con la Nakamura Keith Haring Collection, da cui provengono le oltre 170 opere in mostra. Lo slittamento di data è stato pensato per consentire ad un maggior numero di pubblico la possibilità di visitare una delle più importanti retrospettive su Keith Haring mai presentate in Italia, approfittando del week-end lungo delle festività pasquali, e includendo dunque anche il lunedì di Pasquetta.

La mostra ripercorre l’intera carriera artistica di Haring e l’ampia gamma di tecniche espressive da lui indagate – pittura, disegno, scultura, video, murales, arte pubblica e commerciale – iniziando dai disegni in metropolitana, 'Subway Drawings, 1981-1983' (gesso bianco/carta/pannelli di legno) che restano tra i suoi lavori più noti e acclamati, fino al portfolio delle diciassette serigrafie dal titolo 'The Bluprint Drawings', la sua ultima serie su carta che riproduce le prime e più pure narrazioni visive nate nel 1981, pubblicata nel 1990, un mese prima della sua morte.