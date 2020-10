Nuova apertura prolungata del Museo dell'Opera del Duomo

Visto il successo dell’iniziativa, l’Opera della Primaziale Pisana propone un’altra giornata di apertura prolungata del Museo dell’Opera del Duomo di Pisa, sabato 24 ottobre 2020. Numerosi sono stati i visitatori che domenica scorsa hanno scelto di aderire, visitando il Museo, sia con guida che singolarmente, e concludendo il percorso al bar caffetteria sulla terrazza che si affaccia sul chiostro. Visitatori per lo più di Pisa e dintorni che hanno deciso di approfittare di questo momento molto particolare per riappropriarsi della Piazza dei Miracoli e dei suoi monumenti.

Per alcuni è stata inoltre l’occasione per visitare per la prima volta il Museo dell’Opera del Duomo da quando i lavori di ristrutturazione ne hanno cambiato il volto, consentendo la fruizione dei capolavori che conserva anche per un pubblico di non addetti ai lavori, ma di semplici appassionati di arte, cultura e storia della città.

La giornata è organizzata dall’Opera della Primaziale Pisana, in collaborazione con la Cooperativa Impegno e Futuro e con le Guide Turistiche di Pisa. L’orario di apertura del Museo per sabato 24 ottobre è dalle 10 alle 21. Nel caso di visita guidata è obbligatoria la prenotazione fino al raggiungimento della quota massima di venti partecipanti per ciascun accompagnatore e in base alla capienza consentita secondo le norme di sicurezza stabilite per contrastare la diffusione del Covid.

Per le prenotazioni: info@impegnoefuturo.it, 050894088 (dal Lun al Ven /9-12.30); Pisaconguida, Eloise Sbragia pisaconguida@gmail.com, 3473680168; Pisaincominguides, Silvia Piccini piccini.silvia@ tiscali.it 3336144924; LB_Pisaguide, Laura Bartoli lb.pisaguide@gmail.com +393315477423.