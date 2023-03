Aperture quotidiane e tante iniziative: le mura si preparano alla primavera

Da fine marzo tornano le aperture quotidiane per le mura di Pisa: con il Capodanno Pisano la stagione turistica entra nel vivo e il camminamento in quota che permette di scoprire la città da piazza dei Miracoli ai lungarni si fa trovare pronto ad accogliere i visitatori che vorranno ammirare Pisa da un punto di vista originale e privilegiato. Dal 26 marzo, in seguito al cambio dell'ora, il monumento rimarrà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20 con ultimo ingresso alle 19.30. Oltre alla visita classica, possibile anche in autonomia grazie all'app gratuita, le mura offriranno un fitto calendario con eventi speciali.

Si parte venerdì 24 marzo con il nuovo ciclo di 'Mura di Pisa Night Experience', visita in notturna con cineproiezioni in collaborazione con Acquario della Memoria. Grazie alle cuffie 'silent' i partecipanti saranno immersi in un viaggio coinvolgente attraverso i secoli, ricco di fatti storici e aneddoti: dal funzionamento ingegnoso delle terme romane ai fasti della Repubblica Marinara, dalla vita di Laura Ruschi alle vicende della fabbrica Marzotto. Repliche anche venerdì 31 marzo e venerdì 7 aprile, partenza alle 21 dalla Torre Piezometrica (Polo Fibonacci, ex Marzotto, con accesso dal camminamento ciclopedonale all’esterno delle mura che si raggiunge da via San Francesco o da via Vittorio Veneto), con arrivo alle 22.30 circa in piazza dei Miracoli. La lunghezza della passeggiata è di circa 2 chilometri. Biglietti a 10 euro (più 1,50 euro di prevendita), gratuito per gli accompagnatori di persone diversamente abili, consigliato per un pubblico dai 12 anni in su.

In previsione della Pasqua domenica 2 aprile dalle 15 alle 16.30 le mura ospiteranno un laboratorio dedicato ai bambini con vista piazza dei Miracoli. Nello spazio della Torre del Catallo, a pochi passi dall'accesso principale di Torre Santa Maria, i piccoli visitatori seguiti da personale dedicato potranno realizzare addobbi pasquali con colori, oggetti vari e materiale di riuso come carta e cartone. Nei giorni successivi i lavori potranno anche essere utilizzati per decorare l'ingresso delle mura. Dedicato ai bambini fino a 10 anni, biglietto a 5 euro (più 1,50 euro di prevendita), obbligo di adulti accompagnatori che avranno ingresso libero.

Per gli eventi prenotazione consigliata fino ad esaurimento posti disponibili ai link https://bit.ly/MuraNight e https://bit.ly/PasquaMura, chiamando lo 0500987480 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, oppure presso la biglietteria di Torre Santa Maria negli orari di apertura. Le persone con disabilità, previa comunicazione, potranno essere fatte salire e scendere attraverso l’ascensore di Torre Piezometrica non essendo presente ascensore presso la Torre Santa Maria.