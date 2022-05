Una notte al Museo delle Navi antiche di Pisa

Il Museo delle Navi Antiche di Pisa si prepara ad accogliere i visitatori con un’apertura straordinaria in occasione della 'Notte Europea dei Musei'. Una nuova opportunità, che avrà luogo sabato 14 maggio, dalle ore 20 alle ore 22, per scoprire in uno scenario inedito le sale degli Arsenali medicei di Pisa, situati sul Lungarno Ranieri Simonelli. L’iniziativa, che si svolge in contemporanea in tutta Europa, torna in Italia dopo due anni di stop a causa della pandemia e prevede l’ingresso serale al costo simbolico di un euro.

Il complesso delle Navi Antiche di Pisa è il più grande museo di imbarcazioni antiche esistente che, con 4700 metri quadri di superficie espositiva, raccoglie 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il III secolo a.C. e il VII secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre. Inaugurata a giugno 2019 dopo più di vent’anni di ricerca e restauro, l’area degli Arsenali Medicei accompagna i visitatori in un vero e proprio viaggio attraverso più di mille anni di storia della città di Pisa. Per accedere ai luoghi culturali non è più richiesto il possesso del green pass rafforzato, né di quello base, mentre l'utilizzo di mascherine chirurgiche è fortemente raccomandato.